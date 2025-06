Porto Venere, l’opposizione incontra gli abitanti di Fezzano: spunta l’idea di una lista civica unica per il 2028. Ipotesi primarie

Il limite di 15 persone imposto dall’amministrazione ha costretto i consiglieri di opposizione a non pubblicizzare l’assemblea, a non renderla aperta e pubblica come inizialmente previsto, ma a convocare unicamente i propri sostenitori. Una decisione forzata, che ha però generato una partecipazione comunque viva: molti cittadini, infatti, hanno scelto ugualmente di esserci, seguendo l’incontro dal terrazzo o dall’atrio del centro sociale di Fezzano, pur di non rinunciare a un momento di confronto.

“Fare opposizione all’armata Brancaleone che amministra è fin troppo semplice. La vera sfida è un’altra: costruire un’alternativa concreta, credibile e condivisa. I cittadini, ormai disillusi, scappano dalla politica e nessuno vuole più mettersi in gioco”, hanno esordito i consiglieri comunali Francesca Sacconi, Roberto Farnocchia e Paolo Negro, seduti insieme al tavolo dei relatori. “Oggi – hanno proseguito – cominciamo a gettare le basi di un progetto a lungo termine, per i prossimi vent’anni. Il Comune deve tornare a essere un punto di riferimento per la Cultura, non essere associato al degrado e alle cronache giudiziarie”.

