Su segnalazioni di Confartigianato La Spezia in merito ai problemi che riguardano le pensioni dei marittimi, la senatrice Stefania Pucciarelli ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone. Le segnalazioni riguardano i tempi di rilascio a volte sino a 12 mesi del documento denominato “Ecocert marittimi” (Ecomar) che attesta i contributi previdenziali versati da un lavoratore marittimo nel corso della sua vita lavorativa e costituisce un passaggio essenziale per l’accesso al trattamento pensionistico. Il Patronato Inapa della sede di Via Fontevivo da sempre segue le pratiche di molti marittimi liguri che vengono elaborate da Genova ma la situazione vive una fase di forte rallentamento. La procedura infatti per il rilascio dell’Ecomar prevede, attualmente, l’avvio telematico della pratica da parte del patronato, la successiva vidimazione cartacea, pagina per pagina, da parte della sede Inps territorialmente competente, e infine la trasmissione alla sede Inps di Genova, individuata come centro di elaborazione per la Regione Liguria. Tuttavia nell’interrogazione della senatrice spezzina si segnala che la sede Inps di Genova, risulta fortemente sottodimensionata in termini di risorse umane dedicate alla lavorazione delle pratiche Ecomar; tale carenza determina tempi di attesa non compatibili con la tutela del diritto alla pensione. La senatrice Pucciarelli ha chiesto se il Ministro sia a conoscenza della situazione; se non ritenga opportuno intervenire con urgenza, mediante un potenziamento delle risorse umane dedicate presso la sede Inps di Genova o attraverso altre misure di efficientamento, al fine di garantire ai lavoratori marittimi tempi certi e ragionevoli per l’accesso alla certificazione Ecomar e, conseguentemente, al diritto alla pensione.

L’articolo Pucciarelli presenta un’interrogazione sulle pensioni dei marittimi su segnalazione di Confartigianato proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com