Rapallo: luglio e agosto, la scuola d’estate dell’Istituto comprensivo

Per gli alunni della scuola rapallese a giugno e luglio uscite sul territorio, escursioni, corsi di coding e robotica ed esperienze speciali

E’ finita la scuola sui banchi e in classe, ma all’Istituto Comprensivo Rapallo ne comincia un’altra fatta nei parchi, nei centri storici, in spiaggia, sui sentieri, alle mostre, nelle botteghe artigiane del territorio e nel Fab Lab della scuola per cimentarsi con il coding e la robotica.

Grazie ai progetti finanziati dai Fondi PNRR – DM19, destinati a supportare la lotta alla dispersione scolastica, molti alunni della scuola primaria e secondaria a giugno e a luglio svolgeranno attività all’aria aperta all’insegna della socializzazione e del coinvolgente impiego del tempo libero insieme ai loro docenti.

Alla scuola primaria Pascoli il corso “Esploratori d’estate: alla scoperta del nostro territorio” proporrà attività ludico creative come uscite al Minigolf, escursioni in battello, visite ai parchi di Nervi e all’orto botanico di Villa Rocca.

Alla scuola secondaria i due corsi “Oltre l’aula 1: esplorazioni estive” e “Oltre l’aula 2: esplorazioni estive” propongono per tutto il mese di luglio uscite sul territorio a Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Santa Margherita e San Fruttuoso, con approfondimenti artistici, ambientali e culturali come la visita alla mostra Hollywood in Riviera al Castello Brown di

Portofino e quella alla Galleria di Arte Moderna di Nervi.

