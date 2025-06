Santo Stefano, Pieraccini: “Un parcheggio all’interno di Piazza Garibaldi comprometterebbe la logica della pedonalizzazione e rischierebbe di aggravare i problemi di traffico”

“A Santo Stefano di Magra è in fase di discussione la realizzazione di un ambizioso progetto di riqualificazione urbanistica per Piazza Garibaldi, volto a trasformare il cuore del paese in uno spazio più moderno, funzionale e accogliente. Ma se da un lato l’iniziativa promette un rilancio del centro storico, dall’altro emergono forti criticità legate alla viabilità, alla sicurezza e alla scelta progettuale di inserire un parcheggio all’interno della piazza, con relativa strada di accesso. Un progetto tra riqualificazione e compromessi”. Si apre così un intervento di Enrico Pieraccini, segretario provinciale del Partito comunista italiano.

“Il piano prevede la valorizzazione estetica e funzionale della piazza con l’introduzione di nuovi arredi urbani, di una pavimentazione rinnovata, di spazi dedicati a eventi e di una parziale pedonalizzazione ma una delle scelte più discusse è la realizzazione di un parcheggio interno, accessibile tramite una strada dedicata che attraverserà parte dell’area riqualificata – prosegue Pieraccini nella nota -. La viabilità è a rischio. La previsione di un parcheggio all’interno della piazza compromette la logica della pedonalizzazione e rischia di aggravare ulteriormente i problemi di traffico. La strada di accesso, infatti, comporterebbe l’attraversamento di un’area destinata anche alla fruizione pedonale, con potenziali interferenze tra mezzi in transito e persone a piedi. Inoltre, l’incremento del traffico veicolare in una zona già congestionata solleva seri interrogativi sull’effettiva sostenibilità del progetto. Le preoccupazioni maggiori arrivano dai residenti che temono un aumento del traffico locale ed un peggioramento delle condizioni di accesso al centro, già messe alla prova da una viabilità complessa e poco fluida”.

