Dal Comune di Sestri Levante

Giovedì prossimo il Consiglio comunale di Sestri Levante sarà chiamato ad approvare le tariffe TARI per l’anno 2025, in seguito alla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) da parte dell’Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti, secondo il metodo tariffario ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).

