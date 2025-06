Villa Cambiaso riapre il suo giardino: due giorni tra gusto, storia e relax nel cuore di Savona

Savona. Un weekend all’insegna della bellezza, della tradizione e del gusto: sabato 14 e domenica 15 giugno Villa Cambiaso, elegante dimora storica situata in via Torino 10, nel centro di Savona, riapre al pubblico il suo splendido giardino per due eventi speciali.

Sabato 14 giugno alle 18.30 si comincia con una raffinata degustazione di olio extravergine di oliva taggiasca, in collaborazione con il marchio “Allolio”. Un’occasione imperdibile per riscoprire uno dei sapori simbolo della Liguria, in una cornice di grande fascino. Al termine della degustazione, i partecipanti potranno visitare anche il piano nobile della villa: un viaggio nella storia tra affreschi, arredi d’epoca e atmosfere d’altri tempi.

