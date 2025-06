Da Gian Giacomo Solari, capogruppo “Zoagli nel cuore” in consiglio comunale

Via Dei Mulini a Zoagli resa famosa dalla piccola frana dove i lavori sono durati 16 mesi, che parte dalla via Aurelia e finisce nella frazione di Semorile, ritorna alla ribalta in quanto, poco prima della Chiesa di Semorile abita una famiglia zoagliese la quale ha vicino un punto luce che da anni non funziona creando disagio alla famiglia per gli spostamenti che diventano pericolosi al buio.

