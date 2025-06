“Adotta un portacenere”: Albissola Marina e Albisola Superiore approvano il progetto di Assonautica

Albissola Marina/Albisola Superiore. Nell’ambito delle iniziative finalizzate alla tutela del mare Assonautica Provinciale di Savona comunica che il suo progetto “Adotta un portacenere” ha avuto l’approvazione dai Comuni di Albissola Marina e di Albisola Superiore. Tale progetto prevede l’installazione, su richiesta, di bottiglie portacenere oppure di barattoli portacenere nei pressi di esercizi commerciali, di luoghi pubblici o privati.

Si possono “adottare” portacenere vicino alla propria attività commerciale, in un parco pubblico, alla fermata d’autobus, nei pressi di una scuola o della propria abitazione. I richiedenti dovranno impegnarsi a controllarne la condizione e a svuotarli. Le bottiglie portacenere saranno in plastica, apribili dal fondo con possibilità di cambiare la fascetta di chiusura. I barattoli saranno in metallo, forati sul fondo per evitare ristagno d’acqua piovana. Dovranno essere utilizzati esclusivamente per mozziconi spenti.

