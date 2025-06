Albenga, cagna partorisce per strada: aiutata dai volontari di Sulletraccediuk, la neoproprietaria si presenta a prenderla in monopattino

Albenga. Un recente episodio avvenuto ad Albenga ha acceso un campanello d’allarme tra i volontari dell’associazione Sulletraccedidiuk, impegnati quotidianamente nel benessere dei cani ospitati presso il canile comunale. La vicenda, che ha visto una cagna partorire improvvisamente due cuccioli per le vie della città, “solleva – spiegano – serie preoccupazioni sulle capacità di alcuni proprietari di gestire responsabilmente i propri animali”.

I volontari di Sulletraccedidiuk sono intervenuti prontamente per soccorrere la neomamma e i suoi cuccioli, trovando rifugio temporaneo presso una passante sensibile. Successivamente, la famiglia canina è stata presa in carico da un’ambulanza veterinaria, visitata in clinica a Savona e trasferita al canile ENPA di Cadibona.

