Albenga celebra l’80° anniversario dei funerali dei Martiri della Foce

Albenga. Un momento davvero toccante per la città di Albenga. Proprio ieri, 10 giugno, in piazza San Michele si è celebrata una messa solenne per commemorare l’80° anniversario dei funerali dei 59 Martiri della Foce, vittime di un eccidio nazi-fascista nel 1945. La funzione è stata officiata dal vescovo di Albenga/Imperia, monsignor Borghetti, rievocando quel giorno di profondo dolore in cui le 59 bare attraversarono la città tra due ali di folla commossa.

Il sindaco Riccardo Tomatis ha ribadito “quanto sia fondamentale custodire la memoria di quel tragico evento”, sottolineando “il legame indissolubile tra i martiri e l’identità della città. Il Gonfalone di Albenga, decorato con la medaglia d’oro al valore civile, ne è simbolo tangibile”.

