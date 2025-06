“Amici del rene” dona a Nefrologia un ecografo di ultimissima generazione

Oggi, mercoledì 11 giugno, la sezione della Spezia dell’associazione “Amici del Rene” ha consegnato alla Struttura complessa di Nefrologia di Asl 5 un ecografo di ultimissima generazione. L’apparecchio, acquistato con un importo di 20mila euro, realizza immagini di altissima qualità consentendo diagnosi particolarmente accurate. Sarà utilizzato nell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. All’incontro hanno partecipato Paolo Cavagnaro, direttore generale di Asl 5, Lucio Manenti, direttore S.C. Nefrologia e Dialisi di Asl 5, Pietro Fausto Repetto, presidente Aned La Spezia e associazione “Amici del Rene” La Spezia, Primo Ferrari, ex paziente e promotore della raccolta fondi.

“Oggi siamo qui per presentare questa importante donazione per la quale ringrazio la sezione della Spezia degli ‘Amici del Rene’ – le parole del direttore Cavagnaro -. La nefrologia è un servizio fondamentale all’interno delle Asl perché il rene è un organo che risente, fisiologicamente, dell’invecchiamento. Questo nuovo strumento diagnostico, quindi, è per noi particolarmente utile, poiché i pazienti sono sempre di più e abbiamo attivi percorsi di tutela previsti per le malattie croniche come lo scompenso e il diabete. In più tutta l’equipe di Nefrologia ha iniziato un percorso con i medici di Medicina generale sulle nuove linee guida della malattia renale cronica”.

