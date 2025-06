Calcio/ Genoa, definite le prime amichevoli estive nel ritiro di Moena

Il Genoa ha ufficializzato il calendario delle prime uscite amichevoli in vista della prossima stagione. La squadra di Patrick Vieira svolgerà il ritiro precampionato a Moena, in Trentino, dal 15 al 27 luglio, con tre test già in programma sul campo del Benatti. Un’ulteriore tappa è fissata per fine mese in Spagna, dove i rossoblù prenderanno parte a un triangolare con club di livello internazionale.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 16 luglio alle ore 17.30 contro il Fassa Calcio, formazione dilettantistica del territorio. Tre giorni più tardi, venerdì 19 luglio alle 15.30, il Genoa affronterà il Kaiserslautern, squadra tedesca militante nella 2. Bundesliga. Infine, la terza e ultima amichevole del ritiro trentino si disputerà venerdì 26 luglio alle ore 16 contro il Mantova, club di Serie C.

