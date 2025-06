Canotaggio/ Tre gare di Gozzi il 14, 22 e 29 giugno, poi il 20 luglio il Palio in unica gara

Da Carolina Birindelli, Presidente Associazione Amatori Palio del Tigullio

Quest’anno l’Associazione amatori Palio del Tigullio assieme alle società sportive di canotaggio del tigullio che ne fanno parte ha ideato la prima edizione di aspettando il Palio. Si terranno tre gare il 14 , 22 e il 29 giugno di gozzi in vetro resina valide per i punteggi nazionali (in allegato la specifica della gara di inaugurazione del 14 a Rapallo.), al termine delle quali si decreteranno i vincitori del trofeo del Tigullio in vetroresina per gli iscritti alle società del tigullio.

