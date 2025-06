Ceriale, la Uil-Fpl lancia l’allarme: “Silenzio sul fondo risorse decentrate per la Polizia Locale, il Comune non lasci indietro gli agenti né i servizi”

Ceriale. “Siamo preoccupati per il silenzio della parte pubblica del Comune di Ceriale in ordine alla costituzione del fondo risorse decentrate spettante al personale dipendente per l’anno 2025”. Così, in una nota, la segreteria territoriale di Uil-Fpl del ponente ligure.

Il tema era già salito agli onori della cronaca nel 2023, quando a sollevare il tema era stata la minoranza consiliare. Ora la possibile carenza di fondi torna alla ribalta, specie perché secondo i bene informati “a rischio ci sarebbero i turni serali degli agenti” e quindi la possibilità di presidiare il territorio nel periodo di maggiore afflusso turistico.

