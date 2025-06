Dall’Ufficio Stampa del Comune di Chiavari

1930–1970: Campionato del Mondo di Calcio “Coppa Jules Rimet” Storia e immagini di un calcio d’altri tempi. È il titolo della mostra realizzata da Gian Claudio Bruno, in programma dal 13 al 18 giugno presso la Sala Torre Civica di Chiavari, in via della Cittadella 1.

» leggi tutto su www.levantenews.it