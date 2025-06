Consiglio comunale, la partita per la presidenza è tutta interna al Partito Democratico

Genova. Donatella Alfonso, Vittoria Canessa Cerchi e Claudio Villa: sono i tre esponenti Pd in ballo per la presidenza del consiglio comunale. E’ uno dei tasselli che la nuova amministrazione Salis deve ancora sistemare dopo la nomina della giunta. Per questo sono già in atto le manovre per arrivare al 18 giugno – giorno della prima seduta del consiglio – con un nome condiviso e che non crei imbarazzi al momento del voto.

Il presidente o la presidente del consiglio comunale non è solo un ruolo di prestigio (e retribuita con circa 6000 euro mensili a fronte dei 1700 circa di un consigliere) e la seconda carica del consiglio per importanza dopo quella del sindaco. La presidenza del consiglio ha in mano la gestione politica dell’aula, a partire dall’ordine dei lavori e dall’ammissione di interrogazioni e ordini del giorno fino alla direzione delle riunioni dei capigruppo e al “pulsante” di accensione o spegnimento dei microfoni. Diversamente dagli assessori, infine, il presidente del consiglio ha diritto di voto. La vicepresidenza del consiglio comunale è di solito appannaggio dell’opposizione.

