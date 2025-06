Economia, l’export della Liguria torna a crescere: +0,7% nel primo trimestre

Liguria. L‘export della Liguria torna a crescere nel primo trimestre del 2025, offrendo un contributo alla crescita nazionale, per ora attestata al 3,2%. Questo in attesa di capire che impatto avranno i dazi americani nei confronti dell’Unione europea (sempre che la stretta di Trump entri davvero in vigore dopo il termine del 9 luglio).

La Liguria, rispetto allo stesso periodo del 2024, guadagna lo 0,7% passando da 1 miliardo e 807 milioni di euro a 1 miliardo e 820 milioni. Nel 2024 si era registrata invece una flessione del 14,7% nel periodo gennaio-marzo

