Finale Ligure. Il Finale è partito molto fortissimo nel calciomercato. Tra nuovi arrivi e l’inizio delle riconferme (Halaj il primo), la società giallorossoblù vuole dire la propria per poter essere nuovamente competitiva per posizioni più alte di classifica. Ora è il turno di due ingressi di profili giovani: per l’attacco c’è l’ex Vado Francesco Tavarone, per la difesa l’ex Campomorone Matteo Fontana.

Il comunicato:

