Frijia: “Soddisfazione per quanto governo ha fatto per settore marittimo e portuale. Ora rafforzare sistema logistico e proiettare l’Italia verso ruolo di leadership nelle nuove rotte commerciali del Mediterraneo”

“Alla luce della nuova configurazione geopolitica globale e dell’impatto dei dazi commerciali paventati dall’amministrazione statunitense, l’Italia ha oggi un’opportunità concreta per rafforzare il proprio ruolo centrale nel Mediterraneo e diventare protagonista nelle dinamiche della logistica internazionale. Ma per farlo, è necessario colmare il gap infrastrutturale e logistico del nostro Paese, investendo in digitalizzazione, trasporti intermodali e potenziamento dei porti”. Lo ha dichiarato l’onorevole Maria Grazia Frijia (Fratelli d’Italia), illustrando un’interrogazione rivolta al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui ha chiesto chiarimenti sulle iniziative del governo per valorizzare la posizione strategica dell’Italia nei traffici marittimi globali. “Dai dati emersi, infatti – si legge nella nota diffua dalla parlamentare spezzina -, si stima che tra il 2023 e il 2028 il bacino del Mediterraneo vedrà un incremento del traffico marittimo superando il tasso di crescita dei porti del Nord Europa. Nel solo 2024, l’Italia ha movimentato 480,7 milioni di tonnellate di merci (in aumento rispetto al 2023), confermandosi leader in Europa e nel Mediterraneo, con 305 milioni di tonnellate via trasporto di corto raggio”.

“Gli Stati Uniti – ha aggiunto Frijia – rappresentano oggi il 53% del traffico marittimo import-export dell’Italia, per un valore di 35,8 miliardi di euro. Ma il calo previsto nella movimentazione portuale americana e la cancellazione di buona parte delle rotte nel Pacifico segnano un profondo riassetto delle catene di approvvigionamento. È in questo contesto che il nostro Paese può e deve giocare un ruolo da protagonista”.

