Gazzoli e l’importanza del settore giovanile: “Il più bravo di Spezia deve giocare con noi. Vogliamo creare i nuovi Cassata e Vignali”

Un anno ricco di risultati quello dello Spezia Calcio, che oltre al sogno promozione cullato per tutta la stagione ed infranto nella finale contro la Cremonese, ha visto una crescita in tutti gli altri suoi settori. Numeri da capogiro grazie anche all’ammodernamento dello stadio Picco, che ha ridato entusiasmo e senso di appartenenza ad una città ormai in simbiosi con la squadra. “Siamo molto contenti della nostra comunità”, dice in conferenza stampa Andrea Gazzoli. “Oggi vediamo il logo nuovo per la prima volta. Aver avvicinato il dialogo con la comunità è stato un nostro diktat, perché noi ascoltiamo sempre tutti e così sarà per sempre. Siamo una azienda sportiva, perché dobbiamo dare risultati, siamo una azienda economica, ma anche sociale. Avvicinarci alla comunità, condividendo una visione anche con la politica locale, è stato importante. Quando sono arrivato lo stadio era un elemento critico, oggi è una grande opportunità. Abbiamo portato le nostre medie storiche di tifosi da circa 6mila a oltre 9mila presenze, con picchi straordinari”.

Con il rinnovo di contratto, l’AD resta centrale nel progetto spezzino, facendo da ponte con l’America con la proprietà. Con tempistiche diverse delle precedenti gestioni:“C’è stata una piccola variazione in termini di soglie, ma le nostre decisioni passano sempre dalla condivisione con l’area sportiva e la proprietà. Per fortuna, abbiamo anche la possibilità di avere Charlie Stillitano, che sento quotidianamente, ma anche grazie ad una non-barriera linguistica è in grado di fare un percorso importante nella comprensione delle problematiche. C’è un canale diretto che sarà importante nei tempi e nei modi. Quando la strategia è chiara è più semplice. Gli elementi di discussione sono ridotti, ma è importante e fondamentale la figura del presidente”.

