Gruppo No 5G Vezzano: “Nella lettera a Meloni il sindaco propone una soluzione sbagliata: chieda invece di riappropriarsi dei suoi poteri”

Riceviamo dal Gruppo No 5G a Vezzano ligure

Il Gruppo NO 5G a Vezzano Ligure prende atto della pubblicazione a mezzo stampa della lettera che il primo cittadino di Vezzano Ligure, Massimo Bertoni, ha inviato in data 08/05/2025 ai Presidenti citati nel testo della missiva (in primis a Giorgia Meloni) e consegnataci in data 22/05/2025 dal Vicesindaco Regoli.

Al momento della lettura della comunicazione scritta la nostra delegazione ha evidenziato la propria perplessità su un punto fondamentale. Nonostante si affronti il problema in modo molto critico verso il sistema che impone di fatto ai Comuni l’installazione delle antenne, vi è un passaggio in cui il Sindaco chiede al Governo di prendersi la responsabilità dell’installazione e liberare i Comuni dall’onere della concessione obbligatoria imposta dallo Stato.

Questo punto, visto come è stato articolato, ci appare, non come una provocazione lanciata al Governo ma come una soluzione sbagliata.

Da parte nostra auspichiamo invece che il Sindaco Bertoni chieda di riappropriarsi dei propri poteri, di decidere se effettuare un’opera considerando la specificità del territorio, la volontà dei cittadini e in virtù del suo dovere, di garantire la salute.

Come già da noi suggerito, se il Sindaco prendesse atto dell’impossibilità di far valere il proprio potere dovrebbe issare bandiera bianca all’esterno dell’edificio Comunale in segno di resa, da solo o assieme ad altri Comuni che ritengono di condividere questa azione.

Un segno simbolico che dovrebbe però servire a scuotere le coscienze!

Purtroppo, quelle che vengono definite ‘’le fantomatiche antenne’’ stanno diventando reali.

Nessuno si vuole ‘’prestare alla strumentalizzazione politica’’ e se il Sindaco come scritto ritiene ‘’ragionevole la preoccupazione dei cittadini’’ ci chiediamo quali siano le mosse che l’Amministrazione vuole portare avanti.

Nonostante la mancanza di comunicazione tempestiva del Comune ai cittadini della richiesta di installare antenne da parte di un’azienda, che ha impedito di fatto la possibilità di fare ricorsi, abbiamo aperto al dialogo. Siamo stati ricevuti dal Vicesindaco e da parte della Giunta ma ci rammarica aver parlato con il Sindaco l’ultima volta il 30/04/2025 in Consiglio Comunale in quanto, pur avendo promesso di esserci, è stato assente alle iniziative sul territorio organizzate da cittadini ‘’senza alcuna mentita spoglia’’, che hanno contribuito ad eleggerlo.

Auspichiamo quindi che il documento inviato al Governo non sia solo di critica, provocazione o discolpa ma sia presupposto di un’azione vera portata avanti con gli abitanti e con altri Comuni.

Chiediamo di essere informati subito delle richieste delle compagnie telefoniche di installare nuove antenne, di organizzare un evento che metta a conoscenza dei rischi i cittadini, di cercare soluzioni, anche ascoltando altre realtà, che possano impedire il sorgere di nuovi impianti 5G.

Ognuno si prenda il proprio carico in quanto consapevoli non di dover essere al fianco di qualcuno ma di essere tutti dalla stessa parte.

(Gruppo No 5G a Vezzano ligure)

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com