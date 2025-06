Il ministero sblocca lo stallo delle nomine portuali con le dimissioni di massa: Pisano verso la nomina a commissario nel giro di pochi giorni

La prossima settimana potrebbe segnare un passaggio cruciale per la governance portuale del Mar Ligure Orientale: Bruno Pisano è infatti in procinto di essere nominato commissario con pieni poteri. Il presidente in pectore dell’ente di Via del Molo, il cui nome è stato oggetto più di un mese fa della proposta di designazione inviata dal ministero dei Trasporti ai presidenti di Liguria e Toscana, prenderà così il posto di Federica Montaresi, le cui dimissioni hanno decorrenza, appunto, da lunedì 16 giugno, che ritornerà a ricoprire l’incarico di segretario generale dell’Adsp della Spezia e Marina di Carrara.

Una svolta che sulle prime, in riva al Golfo, è stata percepita come improvvisa, ma che in realtà era stata preannunciata all’interno del complesso contesto nazionale in cui si intrecciano portualità e politica.

Non sarà sfuggito ai più che nelle ultime settimane le procedure di nomina dei nuovi presidenti di metà delle Authority italiane erano finite nella morsa dell’impasse, tanto da spingere in più occasioni i rappresentanti del mondo economico a lanciare appelli affinché si facesse presto. Tra le grida d’allarme si erano registrate quelle di Matthieu Gasselin, amministratore delegato di Contship Italia e del terminalista spezzino Lsct, e di Salvatore Avena, segretario delle associazioni del porto e responsabile della sezione Logistica di Confindustria. Entrambi sottolineavano come, in un mondo che si rincorre tra concorrenza e crisi improvvise, fosse indispensabile uscire dalla fase commissariale e accelerare l’iter di nomina dei nuovi presidenti.

Stando alle indiscrezioni romane, a bloccare tutto erano le divergenze tra il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani e Fratelli d’Italia per quel che riguarda il riempimento della casella del presidente dell’Adsp di Palermo, in concorso con i contrasti interni al centrodestra per quel che riguarda il vincolo di terzo mandato per i presidenti di Regione.

Lo scontro, ritornato nelle stanze della politica, aveva di fatto paralizzato i lavori delle commissioni Trasporti di Camera e Senato. Una situazione inaccettabile, tanto per le comunità logistiche quanto per il viceministro Edoardo Rixi, che sulla portualità e sull’efficienza decisionale ha messo la faccia in più occasioni.

Ecco allora che, trascorso un mese dall’invio delle proposte di designazione, a Villa Patrizi ha iniziato a prendere corpo il piano per superare lo stallo amministrativo e l’imbarazzo istituzionale.

L’idea di Rixi, messa in atto dal titolare del dicastero Matteo Salvini, sarebbe stata – il condizionale è d’obbligo – quella di chiedere di rassegnare le dimissioni agli attuali commissari dei porti per i quali era già stato individuato il successore, così da poter procedere con la nomina di questi ultimi col ruolo di commissari. Un modo per anticipare i tempi senza forzare più di tanto la mano nei confronti delle commissioni Trasporti di Palazzo Madama e Montecitorio, che dovranno comunque procedere con le doppie audizioni dei presidenti designati ed esprimere il loro parere, che per legge rimane comunque consultivo.

Congetture, forse. Sta di fatto che nelle ultime 72 ore si sono dimessi i commissari straordinari delle Authority di Taranto, Civitavecchia, Trieste, Genova, Livorno, Ravenna, Bari e La Spezia e il ministero ha proceduto alla nomina di nuovi commissari, andando a incaricare proprio coloro che avrebbero dovuto fare il loro ingresso nelle sedi delle rispettive Adsp dalla porta principale, con la nomina di presidente firmata e protocollata. La politica ha scelto un’altra strada, ma almeno nel frattempo i neo commissari potranno prendere coscienza della situazione che dovranno governare nei prossimi anni, accelerando i tempi del rodaggio istituzionale.

