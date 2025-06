Bragno. La stagione del New Bragno è terminata con un risultato sportivo particolarmente importante: la salvezza in Promozione. Un grande traguardo raggiunto grazie al grande impatto di mister Flavio Ferraro che ha dato uno scossone significativo alla squadra per permetterle di esprimersi al meglio.

Per la prossima stagione l’intenzione dei biancoverdi è quella di alzare l’asticella e organizzarsi al meglio sia lato campo (tra riconferme e nuovi innesti) sia lato societario.

