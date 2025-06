Palazzo civico approva progetto per nove nuovi varchi di lettura targhe e chiede un contributo statale per realizzarlo

Approvato stamani dalla giunta comunale spezzina il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’installazione di nove nuovi varchi lettura targhe nel territorio comunale e al loro collegamento alla fibra ottica comunale (spesa progettuale stimata in circa 182mila euro); con il medesimo atto, Palazzo civico ha altresì deliberato di candidare il progetto, entro il 26 giugno prossimo, per la richiesta di finanziamento a valere sui contributi autorizzati per l’anno 2024 dalla legge di bilancio 2022, secondo le modalità definite con un decreto varato lo scorso dicembre dal ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze. Prevista una quota di cofinanziamento di 60mila euro.

“Il Comune della Spezia, a partire dall’anno 2019, ha finanziato impianti di lettura targhe con protocollo SCNTT (Sistema centralizzato nazionale transiti, ndr), condivisi con le forze di polizia, realizzati conformemente con quanto disposto dalle linee guida del Dipartimento di Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Affari Generali Polizia di Stato del Ministero dell’Interno del 12.01.2018”, si legge in delibera. “E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale inoltrare richiesta di accesso al contributo statale disciplinato dal decreto del 27.12.2024, nell’ambito delle ‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città’, per finanziare la realizzazione di impianti di videosorveglianza – proseguono da Palazzo civico -, al fine di completare la copertura di tutti gli assi di penetrazione al nostro centro urbano, con l’installazione di 9 nuovi varchi di lettura targhe, per un totale di 18 telecamere OCR (riconoscimento ottico dei caratteri, ndr), andando ad implementare l’infrastruttura già esistente (che consta già di n. 10 telecamere OCR per un totale di n. 5 varchi)”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com