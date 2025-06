Promozione, Albissole on fire sul mercato: ufficiali Apicella e Dorno

Le Albissole 1909 hanno raggiunto l’accordo di contratto

con Fabian Dorno , ultima Stagione al Molassana dove ha segnato anche un importantissimo gol nei play out ,

Nicolò Apicella ultime due stagioni al Savona , già in procinto di arrivare al Faraggiana a Gennaio , finalmente indosserà la maglia biancoceleste .

Anche due giovani cresciuti nelle Albissole firmano per la nuova Stagione , Alessandro Zunino 06 viene confermato anche da Mr.Cattardico dopo aver esordito e fatto diverse presenze con Mr.Sarpero e aver partecipato al Region Cup con la Rappresentativa Regionale.

Un gradito ritorno invece per Riccardo Bolognino 06 dopo una breve parentesi al Celle Varazze nella stagione che si è appena conclusa

Buon lavoro ragazzi

