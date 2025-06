Savona, a settembre l’inaugurazione della nuova sede del comitato provinciale e cittadino di FI: “Spazi per incontrare i cittadini e dialogare”

Savona. Si terrà a settembre l’inaugurazione della nuova sede del comitato provinciale e del comitato cittadino di Savona di Forza Italia.

Come sottolinea il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, nei locali di piazza Santa Cecilia a Savona “i lavori sono ancora in corso, ma una volta ultimati consentiranno di avere ampi spazi in cui organizzare le assemblee con cittadini e uffici nei quali gli amministratori di Forza Italia (regionali, provinciali e dei vari Comuni) potranno incontrare coloro che hanno l’esigenza di porre quesiti o dare consigli”.

