Savona, il nuovo cantiere di corso Italia divide i commercianti: soprattutto alcuni proprietari dei bar

Savona. I lavori di riqualificazione in corso Italia sono iniziati solamente da qualche ora (con l’allestimento del cantiere, da parte della Giuggia costruzioni) ma le polemiche corrono veloci già da qualche giorno.

Se da una parte ci sono alcuni commerciati che sono a favore della riqualificazione della zona, dall’altra alcuni si sentono momentaneamente penalizzati. Dell’ultima categoria fanno parte alcuni bar che hanno dovuto smontare i dehors per liberare l’aria di cantiere: “Da 75 posti sono passato a 20 – afferma il titolare di un grosso bar della zona – purtroppo per me questo è un disagio non da poco considerato il fatto che andiamo verso l’estate. Però capisco anche che i lavori vanno fatti e ci vuole tempo. Io sono fortunato che ho ampio spazio all’interno del locale ma capisco i miei colleghi che hanno piccoli spazi”.

