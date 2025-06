Skymetro, il Mit disponibile a incontrare il Comune ma chiarisce: “Per noi è un’opera strategica”

Genova. Il ministero dei Trasporti “conferma la piena disponibilità a partecipare a tavoli di confronto con gli enti territoriali competenti al fine di individuare soluzioni condivise per la realizzazione” dello Skymetro. Lo ha detto il sottosegretario Tullio Ferrante rispondendo a un’interrogazione di Luca Pastorino (Pd) in commissione Trasporti alla Camera. “Un’opera – ha rimarcato – che il Mit ritiene strategica per Genova, destinata a rivoluzionare la viabilità della Valbisagno, uno delle zone più congestionate della città”.

“Quanto alle tempistiche per la realizzazione dell’opera – ha sottolineato Ferrante – è stato prorogato al 31 dicembre 2025 il termine entro cui procedere affidamento dei lavori dell’intervento. Un termine che è necessario rispettare per non perdere il finanziamento ministeriale”.

» leggi tutto su www.genova24.it