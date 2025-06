Un nuovo cavo sottomarino approderà a Genova: connetterà con l’Italia Hong Kong, Singapore, Medio Oriente e Africa

Genova. Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, ha firmato con PCCW Global, Telecom Egypt e Zain Omantel International (ZOI) un protocollo d’intesa per la costruzione del sistema di cavi sottomarini Asia–Africa–Europe-2 (AAE-2). Il consorzio mira a creare un collegamento digitale di nuova generazione tra Hong Kong, Singapore e l’Italia, utilizzando corridoi terrestri sicuri e ad alta capacità in Thailandia, Penisola Arabica ed Egitto.

Il progetto AAE-2 rappresenta un’iniziativa ambiziosa volta a rivoluzionare la connettività globale, offrendo un’infrastruttura dati resiliente, ad alte prestazioni e geograficamente diversificata tra Asia, Africa ed Europa. Lungo il suo tracciato, includerà estensioni verso destinazioni strategiche, rafforzando ulteriormente la connettività intercontinentale. In Italia il nuovo sistema approderà nella Genova Landing Platform di Sparkle.

