A Voltri apre Janua Algor, il nuovo polo avanzato per la logistica del freddo

Genova. Un nuovo polo avanzato per la logistica del freddo che punta a diventare il riferimento unico per l’intera filiera genovese, ma anche per moltissime aziende liguri e italiane. Si tratta del nuovo centro che Janua Algor, azienda leader del settore, ha inaugurato ufficialmente oggi in via Ovada nell’entroterra di Voltri alla presenza della sindaca Silvia Salis (che ha rotto il ghiaccio con un martello), di rappresentanti delle istituzioni e diversi imprenditori.

Il polo logistico, posizionato in un’area strategica, su una superficie totale di 1.600 metri quadrati, dispone di magazzini refrigerati di ultima generazione per la conservazione ottimale delle merci fresche e surgelate, assicurando il mantenimento della catena del freddo con rigoroso controllo delle temperature.

