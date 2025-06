Appartamenti, ville, box e posti auto: ultimi giorni per acquistare gli immobili di Arte Genova

Genova. C’è ancora una settimana di tempo per partecipare al bando di vendita a libero mercato avviato il 19 maggio da Arte Genova. Si tratta di 27 immobili che verranno aggiudicati al miglior offerente: tra questi ci sono diversi appartamenti, una villa con annesso parco, un negozio, box e parcheggi scoperti.

Qui è possibile consultare l’elenco completo degli immobili con informazioni e foto. Il prezzo indicato rappresenta la base d’asta che deve essere superata per fare un’offerta valida. Le offerte si intendono vincolanti, ferme e irrevocabili per 180 giorni dal termine ultimo del bando. L’aggiudicazione provvisoria sarà disposta a favore del soggetto che avrà proposto il miglior prezzo. In caso di parità, i concorrenti saranno invitati a effettuare una nuova offerta entro cinque giorni, in seconda battuta si procederà al sorteggio in presenza di testimoni.

