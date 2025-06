Assemblea straordinaria dell’Unione Fraterna di Santo Stefano

Domenica 15 giugno i soci della Società di Mutuo Soccorso “Unione Fraterna” di Santo Stefano di Magra sono chiamati a partecipare a un’importante assemblea straordinaria presso il Circolo ARCI, in seconda convocazione alle 11.

L’ordine del giorno prevede cruciali decisioni per il futuro dell’associazione: l’approvazione di un nuovo statuto e la proposta per le elezioni del direttivo 2026-2027, oltre a eventuali altri argomenti da trattare. A partire dalle 10 sarà inoltre possibile sottoscrivere la tessera sociale 2025, passo fondamentale per consolidare l’appartenenza all’associazione e garantire la validità delle decisioni prese durante l’assemblea.

