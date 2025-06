Atc, proclamato un altro sciopero. Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl e Cobas: “Basta disparità, vogliamo pari diritti”

La protesta dei lavoratori del trasporto pubblico locale spezzino ha raggiunto il culmine. Le sigle sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl e Cobas hanno proclamato lo sciopero provinciale, denunciando con forza quella che definiscono una “scelta penalizzante” della Regione Liguria ai danni della provincia della Spezia.

Nel mirino c’è la recente modifica alla legge regionale sul Tpl, che ha spostato oltre l’8% delle risorse verso altri territori, lasciando La Spezia senza spiegazioni chiare né strategie di rilancio. A preoccupare è il taglio dei fondi – 400.000 euro nel 2024, che diventeranno un milione nel 2025 – che secondo i sindacati porterà al rischio di dissesto dell’azienda Atc Esercizio entro il 2027, nonostante sia riconosciuta come la più efficiente in Liguria.

A rendere ancora più teso il clima è l’atteggiamento delle istituzioni locali, accusate di silenzio e immobilismo: “Provincia e Comune capoluogo non hanno mosso un dito per difendere il nostro territorio”, si legge nella nota unitaria delle sigle sindacali.

I lavoratori pertanto chiedono: il ripristino integrale dei fondi regionali e comunali destinati al Tpl spezzino; la fine del ricorso al subappalto, che oggi copre il 30% del servizio di linea e che, secondo i sindacati, ha l’unico scopo di abbassare i costi del lavoro; contratti integrativi in linea con quelli delle altre aziende liguri, più riposi, meno giornate di disponibilità e il riconoscimento dei buoni pasto; adeguamento degli organici, rotazione dei nuovi assunti e reinternalizzazione dei servizi fondamentali, come le manovre e le verifiche.

