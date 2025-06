Aulla, per chi apre un’attività nel centro storico pedonale niente tributi locali per i primi tre anni

A pochi giorni dalla riapertura sperimentale di Via XX Settembre al traffico veicolare, l’amministrazione comunale di Aulla lancia un invito a investire nel centro storico della città. “L’obiettivo è valorizzare ulteriormente l’area pedonale attraverso l’insediamento di nuove attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e di lavoro autonomo, puntando su incentivi concreti e un dialogo continuo con il tessuto economico locale – si legge nella nota diffusa da Palazzo civico -. Tra le principali agevolazioni previste, spicca l’esenzione totale per i primi tre anni dal pagamento di tributi locali per le nuove attività che decidano di aprire nel centro storico pedonale (come definito dall’ordinanza n° 106 del 31/10/2007 e successivi aggiornamenti). Questa misura non si applica a sale giochi, agenzie di scommesse e locali con giochi d’azzardo o dispositivi simili, per garantire uno sviluppo commerciale sostenibile e in linea con l’identità culturale della città. L’agevolazione è vincolata all’utilizzo di locali con titolo idoneo, come proprietà o contratto di locazione regolarmente registrato”.

“Ora più che mai, Aulla è pronta ad accogliere nuovi imprenditori. Investire nel centro storico significa contribuire al rilancio di un’area ricca di potenziale, sostenuta da misure reali e da un’amministrazione attenta e presente”, afferma il sindaco Roberto Valettini. “I primi segnali ci dicono che siamo sulla strada giusta. Continueremo a monitorare la situazione per valorizzare al meglio questa fase di rilancio”, aggiunge Andrea Caponi, consigliere delegato al Commercio. L’iniziativa, “voluta dal sindaco e supportata dal consigliere delegato al commercio, ha già infatti ricevuto un riscontro molto positivo da parte dei commercianti”, sottolineano dal Comune. “Con incentivi economici concreti, un clima di dialogo aperto e una strategia di rilancio ben avviata – aggiunge l’amministrazione -, il Comune di Aulla invita imprenditori, artigiani e professionisti a cogliere l’opportunità di investire nel cuore storico della città. Un’occasione unica per diventare protagonisti attivi di una rinascita urbana, economica e sociale”.

