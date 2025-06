Calcio, il Savona punta deciso al Chittolina per le gare casalinghe

La dirigenza del Savona non vuole lasciare nulla al caso. E mentre il direttore sportivo Alessio Barone sta allestendo una corazzata per la Promozione, i vertici societari capitanati dal presidente Alain Milani stanno lavorando per il campo delle partite casalinghe.

Lo zoccolo duro degli ultras ha sempre riempito l’Olmo-Ferro di Celle Ligure e ha seguito la squadra in tutte le trasferte, anche quelle più impervie, ma è saltato all’occhio come nelle gare in campi di più comodo accesso il pubblico al seguito del Vecchio Delfino sia sempre stato ancora maggiore.

