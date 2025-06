Camogli-Recco: dal 19 giugno la rassegna cinematografica “Per stare insieme”

Da Elisabetta Anversa

Da giovedì 19 giugno e nei giorni 21,26, 28 giugno e 3 e 5 luglio alle ore 21 ri-torna tra Camogli e Recco la seconda edizione di Per stare insieme, rassegna cinematografica itinerante. I film e i luoghi di proiezione li potete trovare nella locandina allegata.

Lo scopo de Gli Amici del Teatro Sociale è di coinvolgere tutti, appassionati e non, dagli 0 ai 99 anni, per serate all’insegna della semplicità e della voglia di stare – per l’appunto – insieme in zone meno vicine al centro città.

