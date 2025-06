Ceriale partner del progetto “Santuario Pelagos: conoscerlo per amarlo e proteggerlo”

Ceriale/Liguria. Mezzi anche inconsueti verranno messi in campo per “raccontare” il Santuario Pelagos per la tutela dei mammiferi marini alle persone che frequentano la Liguria: dal fumetto, al video con immagini spettacolari e inedite, agli incontri “in piazza” e ai seminari online. Il progetto “Santuario Pelagos: conoscerlo per amarlo e proteggerlo” finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con capofila il Comune di Sanremo, nasce infatti proprio per informare il territorio ligure sull’importanza della grande area marina protetta tra Italia e Francia.

Il Comune di Ceriale, assieme agli altri partner, i Comuni di Zoagli e Levanto, capofila Sanremo e l’Istituto Tethys, proponente a suo tempo della prima idea del “Santuario”, impiegherà per questo modalità “su misura” per diverse fasce di pubblico, dopo aver concluso, proprio in questi giorni, i seminari online dedicati.

