Ecco il binario 1 Nord a Migliarina, da qui partiranno e arriveranno 35 Cinque Terre Express al giorno

Un binario dedicato ai viaggiatori per e dalle Cinque Terre alla stazione della Spezia Migliarina. Da domenica prossima saranno attivi 35 collegamenti con la riviera a partire dal neonato binario 1 Nord, costruito da Rete Ferroviaria Italiana con una spesa di 15 milioni di euro. Una svolta per il secondo scalo ferroviario urbano per importanza, utilizzato fino a oggi soprattutto dagli studenti, pendolari e fuorisede, in viaggio verso le università emiliane e toscane e per qualche spostamento intraprovinciale.

“Abbiamo realizzato un nuovo binario di 250 metri di lunghezza e altezza da piano del terreno di 55 centimetri – spiega Gabriele Ticci, a capo della Direzione operativa infrastrutture territoriale di Firenze di RFI -, secondo uno standard europeo che garantisce la massima accessibilità. Il nuovo binario si collega all’esistente fascio di binari. Di conseguenza abbiamo rinnovato l’armamento ferroviario, gli impianti tecnologici, quelli di trazione elettrica e di sicurezza. E’ un potenziamento non solo della Spezia Migliarina, ma di tutto il nodo spezzino”. Il primo scopo è infatti alleggerire il peso del traffico sulla Spezia Centrale, scalo da quasi 9 milioni di passeggeri all’anno che Rfi inserisce tra i cluster ad alta frequentazione. Sulla costa occidentale solo Genova, Roma, Napoli, Pisa e appunto la Spezia Centrale rientrano in questa categoria secondo dati del 2023.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com