Fondo strategico, interventi per oltre 46 milioni in tutta la Liguria. Bucci: “Strumento prezioso per la cura del territorio”

Genova. Via libera alla seconda tranche di investimenti del Fondo Strategico Regionale, che prevede 39,7 milioni stanziati da Regione tramite il Fondo strategico regionale, in grado di generare interventi per oltre 46 milioni su tutto il territorio regionale grazie ai 6,3 milioni di cofinanziamento dei soggetti beneficiari. Il totale degli interventi, con la programmazione della prima fase, supera i 100 milioni, di cui 88,4 stanziati da Regione Liguria.

“Con queste risorse andremo ad intervenire in settori cruciali per la nostra Regione, come la manutenzione delle strade, la difesa del suolo, la cultura, la rigenerazione urbana e la sicurezza che incidono fortemente sulla qualità della vita dei cittadini – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. Con questa seconda tranche, che si va a sommare ai 48 milioni già stanziati con la prima fase lo scorso marzo, andremo a investire per il 2025 oltre 87 milioni di euro, permettendo la realizzazione di interventi e progetti di grande importanza per i liguri. Il Fondo Strategico Regionale è inoltre uno strumento prezioso per stare al fianco degli enti locali della nostra Regione, in grado di aiutare i Comuni a realizzare nuovi progetti e a curare il territorio, senza trascurare gli investimenti nella cultura e nello spettacolo”.

