Fondo strategico: oltre 4,8 mln di euro nel savonese per infrastrutture e riqualificazione urbana

Albisola, Borghetto, Pietra, Tovo e la Provincia di Savona: sono i beneficiari savonesi degl’oltre 3,2 mln di euro assegnati dalla Regione Liguria tramite la ripartizione del Fondo Strategico, nell’ambito del settore Infrastrutture e Difesa del suolo.

Nel dettaglio: Borghetto Santo Spirito (lavori di prosecuzione della pista ciclopedonale da via Giardini passando per corso Raffaello), Pietra Ligure (manutenzione straordinaria e riqualificazione delle strade comunali di Via Battisti e via Ghirardi), Tovo San Giacomo (ripristino e consolidamento stradale del muro di sostegno di via Briffi), Albisola Superiore (rifacimento della pavimentazione stradale e pedonale di via della Rovere e largo Nicolò Gavotti) e la Provincia di Savona (interventi sulle strade provinciali della Val Bormida: messa in sicurezza della piattaforma stradale delle Sp29, Sp28bis, Sp51, Sp15, Sp16 e Sp5).

