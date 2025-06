Furti in abitazione tra Sestri Levante e l’entroterra, tre arresti

Genova. Tre cittadini albanesi tra i 30 e i 40 anni sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo di Sestri Levante per furto e tentato furto in abitazione in concorso.

I tre, lo scorso gennaio, secondo gli accertamenti hanno messo a segno almeno due colpi tra Sestri Levante e Cogorno, con modalità identiche e ruoli ben definiti: l’autista per fuggire immediatamente dopo il furto, il palo che osservava eventuali arrivi di pattuglie dei carabinieri, mentre un terzo complice, arrampicandosi su terrazzi e balconi, forzava le finestre ed entrava in casa.

» leggi tutto su www.genova24.it