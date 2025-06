Gori si congeda: “Avremmo meritato un epilogo diverso, ma le emozioni vissute quest’anno non si cancellano”

Si è preso qualche giorno prima di salutare, Stefano Gori, il portiere che meglio ha performato in questa stagione dello Spezia. Arrivato nell’ultimo giorno del mercato estivo come vice di Sarr, il numero 66 si è ritrovato catapultato ad essere il titolare della squadra di Luca D’Angelo, dopo l’infortunio del numero 1. Da lì, nonostante un rientro in campo ad un anno di distanza, tante prestazioni importanti per il portiere bresciano, che ha chiuso l’anno con addirittura dodici clean sheet (quattordici con i playoff, ndr).

“Spezia, è stata una stagione iniziata con determinati obiettivi che si è tramutata in una camminata verso qualcosa di eccezionale. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, un grande gruppo formato da grandi uomini”, scrive sui social, in quello che sembra un saluto di congedo. “Non solo dentro al campo, ma anche chi ha lavorato nell’ombra: dai magazzinieri ai preparatori, a tutti coloro che hanno lavorato insieme a noi per provare a scrivere una grande pagina di questo club. Abbiamo puntato quell’obiettivo, dando tutto, con la consapevolezza che cresceva partita dopo partita e con un legame incredibile con i tifosi che hanno alimentato questo sogno. Questa stagione avrebbe meritato un epilogo diverso, ma le emozioni vissute quest’anno non si cancellano”.

