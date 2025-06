Inchiesta su appalti in arsenale, la Marina: “Costante collaborazione con autorità giudiziarie”

“In merito a quanto emerso circa l’inchiesta sulla corruzione che vede indagate 18 persone tra cui personale militare e civile in servizio presso l’Arsenale militare di La Spezia, la Marina Militare, come sempre, assicura il pieno sostegno e la costante collaborazione con le autorità giudiziarie nel cui operato ripone la massima fiducia. Nel dissociarsi da qualunque comportamento incoerente con il sistema valoriale e i principi cardine della Forza Armata, la Marina Militare quotidianamente, nel pieno rispetto delle proprie funzioni e prerogative, continua a porre in essere provvedimenti necessari per la promozione di un ambiente di sicurezza e legalità”. Lo si legge in una nota diffusa in queste ore dalle Marina militare.

