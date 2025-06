La chiesa di San Giorgio a Tellaro si classifica terza nel censimento dei Luoghi del cuore del Fai

Nizza Monferrato, Gallipoli e Tellaro. Sono queste le tre località che si sono posizionate nelle prime tre posizioni del Luoghi del cuore del Fai, Fondo ambiente italiano. Al terzo gradino del podio spicca la chiesa di San Giorgio a Tellaro con 47.012 voti totali, posizionandosi dietro alla Fontana Antica di Gallipoli (62.967 voti) e ai 72.050 voti di Nostra Signora delle Grazie a Nizza Monferrato.

Per la località di Tellaro, nel territorio comunale di Lerici, è un ottimo risultato ma anche per la Liguria che di fatto si piazza nelle prime tre posizioni della classifica nazionale. Nella scheda del bene e pubblicata sul portale del Fondo ambiente italiano si legge:”Incastonato tra le scogliere del Golfo dei Poeti il borgo marinaro di Tellaro è un prezioso gioiello della costa ligure. Questo piccolo villaggio, parte del comune di Lerici, è luogo di ispirazione per artisti, poeti e scrittori, attratti dall’atmosfera serena delle sue case color pastello che si riflettono sul mare e dagli stretti vicoli che conducono a sorprese di bellezza. Tellaro conserva intatto il suo fascino antico, offrendo ai visitatori suggestioni ed esperienze autentiche, lontane dal turismo di massa. Mario Soldati ha scritto di Tellaro: “E’ un posto che non si può attraversare. È un posto a cui si arriva. Un po’ la fine, una delle fini del mondo. Si arriva, e basta: si è arrivati! C’è un senso, unico, di calma e di chiusura.” Sentinella sul mare, la chiesa di San Giorgio, edificata nel XVI sec sui resti di un’antica fortificazione genovese, domina il borgo e offre una vista spettacolare sul Golfo dei Poeti. È anche luogo di leggenda poiché si tramanda, da generazioni, la storia di un polpo gigante che attaccandosi alla fune fece suonare le campane, salvando così la popolazione da un attacco saraceno. Partecipare al censimento “Luoghi del Cuore” del FAI è una grande occasione che permetterà di far conoscere l’unicità di questo borgo e sostenere concretamente il restauro della chiesa di San Giorgio. Votare per Tellaro e per la chiesa di San Giorgio significa contribuire a salvaguardare un patrimonio di sguardi, di storia e di radici per le generazioni future”.

Tra le curiosità e scorrendo il censimento per le località spezzine, si può notare che Tellaro almeno altre due volte. Intanto a censimento chiuso fra le altre località della provincia citate: a all’81° posto la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Nicola, Luni con 6.368 voti; al 123° posto la Baracca Faggioni a Cadimare con 4.538 voti; al 145° posto Chiesa di Santa Lucia di Pugliola con 3.791 voti; al 165° posto Chiesa di Santa Maria Assunta a Calice al Cornoviglio con 3.498 voti; 209° posto Monastero di Santa Croce del Corvo Bocca di Magra con 2.838 voti; 216° posto il borgo Vezzano Ligure con 2.505 voti; 356° posto Area Marina del Borgo di Tellaro, 595 voti; al 401° posto Porticciolo Area Marina di Tellaro con 464 voti; 438° posto Spiaggia di Punta Corvo a Montemarcello con 383 voti; 460° posto Bosco e spiaggia del Villaggio La Francesca a Bonassola con 358 voti; 490° posto Chiesa di San Pietro, Porto Venere con 304 voti; 617° posto Monesteroli,con 129 voti; 668° posto Le Grottesche a Levanto con 108 voti; 676° posto Case Torri di Porto Venere con 104 voti.

