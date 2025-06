Lavoro, Bucci: “L’occupazione in Liguria cresce e crescono i contratti da lavoro dipendente”

Genova. L’Istat certifica ancora una volta la crescita dell’occupazione in Liguria. Nel primo trimestre di quest’anno sono stati registrati circa 23.500 occupati in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e il trend è positivo in particolare per quanto riguarda il lavoro dipendente.

“Accogliamo questi numeri con favore anche perché si tratta di un consolidamento con cifre rilevanti. L’occupazione in generale è cresciuta di circa il 3,8%, ma se guardiamo ai contratti di lavoro dipendente si sale del 4,6%. Bene anche il riscontro sul settore primario e sull’occupazione femminile – sottolinea il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Siamo fermamente convinti che questo andamento sia anche frutto del costante rapporto con tutte le parti sociali che ha portato a provvedimenti specifici dedicati all’occupazione e in generale a una grande attenzione al mondo del lavoro. I risultati ci devono però servire a guardare avanti e a intervenire per migliorare ancora laddove necessario, tenendo sempre presente il ruolo di facilitatore che Regione Liguria deve avere nei confronti delle imprese e dei lavoratori”.

