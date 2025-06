Meteo, in Liguria è estate piena: bel tempo e temperature 8 gradi sopra la media

Genova. L’espansione verso l’Europa centro-settentrionale del promontorio anticiclonico di matrice africana determina una fase stabile e con temperature anche di 6-8 gradi oltre la media del periodo. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria, giovedì 12 giugno

Cielo e fenomeni

Giornata dai connotati puramente estivi: già dal mattino il sole sarà assoluto protagonista, anche se nel pomeriggio alcuni sporadici cumuli potranno far la loro comparsa sull’arco appenninico centro-orientale e sulle Alpi Liguri. Lungo tutto l’arco della giornata tuttavia i cieli potranno risultare parzialmente offuscati dai fumi sempre presenti degli incendi canadesi, unitamente alla sabbia in sospensione proveniente proprio dal continente africano che ci terrà compagnia nei prossimi giorni.

Venti

Deboli o moderati a regime di brezza.

Mari

Poco mosso o quasi calmo.

Temperature

Minime generalmente stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. Costa: minime tra 17 e 24 gradi, massime tra 25 e 32 gradi. Interno: minime tra 9 e 18 gradi, massime tra 24 e 33 gradi.

Previsioni meteo Genova e Liguria, venerdì 13 giugno

Cielo e fenomeni

Altra giornata stabile su tutta la regione, con rapido transito di velature nel corso della giornata. Nel pomeriggio nuova copertura nuvolosa in via di sviluppo nell’interno della regione, tuttavia senza fenomenologia associata.

Venti

A regime di brezza.

Mari

Calmo o quasi calmo.

Temperature

Nuovamente in leggero aumento.

Previsioni meteo Genova e Liguria, sabato 14 giugno

Giornata del tutto simile alla precedente, dominata dal sole e talvolta disturbata da velature in transito e da nubi cumuliformi in sviluppo nell’interno nel corso della giornata. Venti deboli o moderati a regime di brezza, mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve aumento.