Pci verso la fiaccolata di Sarzana: “Solidarietà piena e incondizionata al popolo palestinese”

“Il Partito Comunista Italiano è tra i promotori della fiaccolata prevista domani, venerdì 13 giugno, a Sarzana alle ore 21 in ricordo di Alì Rashid, per denunciare il genocidio in corso nella Striscia di Gaza e per ribadire la solidarietà piena e incondizionata al popolo palestinese. Condanniamo con fermezza l’oppressione e la violenza sistematica perpetrata da Israele contro la popolazione civile palestinese, la colonizzazione della Cisgiordania, la distruzione delle infrastrutture e l’occupazione militare che da decenni negano ogni possibilità di pace giusta e duratura e di riconoscimento della dignità e dei diritti del popolo palestinese”. Si apre così una nota diffusa dalla federazione spezzina del Partito comunista italiano in vista della manifestazione sarzanese.

“Denunciamo la complicità del governo italiano e dell’Unione Europea che continuano a sostenere accordi militari e commerciali con Israele ignorando la violazione dei più fondamentali principi del diritto internazionale – aggiungono dal partito -. Il PCI sarà presente al fianco degli altri promotori, delle associazioni, dei movimenti, dei partiti aderenti, dei cittadini e delle cittadine che si mobilitano per la pace e che speriamo saranno tanti e tante, per la giustizia e per il rispetto dei diritti dei popoli. Come sempre, come abbiamo sempre fatto senza mai perdere la coerenza delle nostre idee, porteremo il nostro contributo politico, la nostra storia ed il nostro impegno internazionalista, oggi più che mai necessari contro l’indifferenza e la complicità sempre più diffuse. Palestina libera! Ora e sempre!”

