“Pieve classica” con i quartetti di Mozart per flauto e archi

Dal Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso

Proseguono i nostri concerti a Pieve Ligure per il festival Pieve classica. Domenica 15 giugno, ore 17, all’oratorio di S. Antonio Abate, si esibirà un ensemble composto da giovanissimi musicisti liguri. In programma l’integrale dei quartetti di Mozart per flauto e archi. I flautisti saranno Livia Cevini e Claudiu Mislea, al violino Anna Odobashi e Umberto Bianchi, alla viola Giuseppe Bianchi e al violoncello Filippo Odobashi. Il concerto, a ingresso libero, è organizzato con il patrocinio ed il contributo del Comune di Pieve Ligure, da sempre nostro importante partner; per l’occasione, sarà messo a disposizione il parcheggio davanti alla Chiesa di Pieve alta.

» leggi tutto su www.levantenews.it