Prodotti ittici illegali, maxi operazione all’aeroporto Malpensa con la Guardia costiera di Genova

Milano. Un’importante operazione congiunta di controllo e prevenzione, finalizzata a contrastare l’introduzione illegale di specie ittiche aliene sul territorio nazionale, si è svolta il 10 giugno 2025 presso lo scalo passeggeri dell’aeroporto di Milano Malpensa. L’iniziativa, frutto di una sinergia interistituzionale, ha visto impegnati il personale militare del 1° centro di controllo area pesca della Guardia costiera di Genova, coadiuvato dal personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza di stanza presso lo scalo aeroportuale.

L’attività ispettiva si è focalizzata sui bagagli dei passeggeri provenienti dai voli extra Schengen, con particolare attenzione a quelli originari della Cina, aree geografiche spesso associate al traffico di prodotti ittici non consentiti. Gli ispettori della guardia costiera, figure professionali altamente specializzate e certificate in materia di tutela alimentare e del rispetto dei requisiti di tracciabilità e legalità delle catture, hanno condotto un totale di 40 ispezioni approfondite che hanno portato alla successiva emissione di 17 verbali di distruzione di prodotti non consentiti.

» leggi tutto su www.genova24.it