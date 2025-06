Rapallo: il Comune promette di sistemare nuovi alberi, più di quelli abbattuti

Dal sito del Comune di Rapallo

È partito il progetto di ripiantumazione degli alberi ad alto fusto che interesserà tutto il territorio di Rapallo. Un intervento importante per riqualificare il verde urbano della nostra città.

In questa fase vengono rimosse le ceppaie che sono rimaste dai vecchi abbattimenti e dai crolli delle alberature passate. La ripiantumazione vera e propria verrà fatta dopo l’estate , quando sarà il momento migliore per le piante: verrà evitato lo stress del caldo estivo e verrà sfruttata la stagione ideale per l’attecchimento.

Aspetto significativo del progetto: verranno piantati più alberi di quelli che sono stati abbattuti! Non ci si limiterà alle sole sostituzioni obbligatorie, ma verranno recuperate anche tutte quelle aree che hanno subito crolli spontanei negli anni passati e che non rientravano nei piani di ripiantumazione precedenti.

Primo censimento comunale: per la prima volta a Rapallo è stato fatto il censimento completo di tutti gli alberi ad alto fusto. Su molti alberi sono già presenti le targhette identificative, che fanno parte di un sistema di georeferenziazione che permetterà di avere sempre sotto controllo ogni singola pianta.

Questo censimento rappresenta un cambio di paradigma nella gestione del verde: si passa da abbattimenti effettuati solo su segnalazione mirata a una fase di controllo capillare e sistematico. La salute di ogni albero potrà essere monitorata tramite relazioni e attraverso controlli programmati e, grazie alle relazioni degli esperti agronomi , si potrà intervenire subito con potature mirate o, se necessario per la sicurezza, con interventi urgenti.

